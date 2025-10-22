Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 22.10.2025

Weddel (ots)

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Weddel, Wiesenstraße, 20.10.2025 von 17:45 Uhr bis 21.10.2025, 08:30 Uhr

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch das Küchenfenster gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Räumlichkeiten wurden augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht. Während des Tatzeitraums war weder der Geschädigte selbst noch ein anderer Berechtigter im Haus aufhältig. Durch die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel erfolgte eine umfangreiche Spurensuche am Tatort. Die Täterschaft erbeutete Schmuck im Wert von ca. 5.000 Euro. Hinweise werden durch die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegengenommen.

