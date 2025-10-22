PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 22.10.2025

Weddel (ots)

Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Weddel, Wiesenstraße, 20.10.2025 von 17:45 Uhr bis 21.10.2025, 08:30 Uhr

Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch das Küchenfenster gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Räumlichkeiten wurden augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht. Während des Tatzeitraums war weder der Geschädigte selbst noch ein anderer Berechtigter im Haus aufhältig. Durch die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel erfolgte eine umfangreiche Spurensuche am Tatort. Die Täterschaft erbeutete Schmuck im Wert von ca. 5.000 Euro. Hinweise werden durch die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 14:53

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.10.2025

    Salzgitter-Lebenstedt (ots) - Unfallflucht mit Folgeunfall Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Straße, 20.10.2025 gegen 14:30 Uhr Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 28-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Berliner Straße. Eine 51-Jährige fuhr mit ihrem Renault Twingo aus einer Parklücke vom Fahrbahnrand aus an. Sie beabsichtigte hierbei in ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:46

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 21.10.2025

    Hohenhameln (ots) - Diebstahl von Diesel Hohenhameln, Landesstraße 479 / Bundesstraße 494, 17.10.2025 von 15:00 Uhr bis 20.10.2025, 07:00 Uhr Die unbekannte Täterschaft beging zunächst die frei zugängliche Baustelle zwischen der L 479 und der B 494. Anschließend brachen sie mittels unbekannten Gegenstands, die durch ein Vorhängeschloss gesicherte Tankstelle des ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:30

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 21.10.2025

    Destedt (ots) - Pedelec entwendet Destedt, Elmstraße, 19.10.2025 von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr Die unbekannte Täterschaft trennte das Fahrradschloss eines angeschlossenen Pedelecs auf und entwendete dieses. Der Geschädigte stellte sein Pedelec der Marke Giant an der Wegbeschilderung am Feldrand in der Verlängerung der Elmstraße in Destedt ab und sicherte dies mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren