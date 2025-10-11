Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Flammenbildung durch schnelles Handeln unterbunden

Aurich (ots)

Mitarbeiter eines Supermarktes an der Raiffeisenstraße riefen am Samstagvormittag die Feuerwehr Aurich zur Hilfe. Bei der Reinigung eines Elektrogeräts war dieses unbeabsichtigt eingeschaltet worden, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kam. Sofort trennte das Personal daraufhin die Stromzufuhr und nahm eine Löschdecke zur Hand, mit deren Hilfe ein möglicher Brand unterbunden wurde. Die Einsatzkräfte konnten den Erfolg des umsichtigen Handelns durch eine kurze Kontrolle mit der Wärmebildkamera bestätigen, sodass keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden mussten.

