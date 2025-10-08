PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Vermeintliches Feuer im Motorraum

Aurich (ots)

An der Esenser Straße sollte in den Dienstagvormittagsstunden ein Auto in Brand geraten sein. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich suchten im Bereich der gemeldeten Adresse zunächst vergeblich nach einer Rauchentwicklung oder sichtbaren Flammen, ehe sie das betroffene Fahrzeug auf einem angrenzenden Parkplatz auffanden. Dieses hatte jedoch kein Feuer gefangen, stattdessen war es durch einen Defekt zum deutlich wahrnehmbaren Austritt von Wasserdampf im Bereich des Motorraums gekommen, den ein Passant aus der Ferne als Brand eingestuft hatte. Während der anwesende Eigentümer auf eine Werkstattfirma wartete, rückten die Feuerwehrleute wieder ab.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

