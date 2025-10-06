PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Gefahrenstelle durch beschädigten Baum

Aurich-Middels (ots)

Ein bereits teilweise gebrochener Baum blockierte am Sonntagnachmittag eine Radfahrbahn am Schwarzer Weg und drohte in Gänze auf diese zu stürzen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Middels rückten gegen 14:15 Uhr an und sicherten den Gefahrenbereich zunächst ab. Unter Vornahme zweier Kettensägen konnten der Baum sowie das zugehörige Geäst binnen einer halben Stunde entfernt werden. Neben der Gefährdungsbeseitigung räumten die Feuerwehrleute im Anschluss auch den Radweg wieder frei, sodass dieser wieder passierbar war.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

