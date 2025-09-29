Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbrüche am Samstagabend + Durch Trickdiebe abgelenkt + Handys gestohlen und geflüchtet +

Florstadt: Einbrüche am Samstagabend

Nachdem es Einbrechern am Samstagabend (27.09.2025) zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr nicht gelungen war das Fenster eines Einfamilienhauses in der Waldstraße in Nieder-Florstadt aufzubrechen, drangen sie durch die Hauseingangstür ein. Die Täter durchsuchten das gesamte Wohnhaus und ließen einen kleinen Tresor mitgehen, in dem sich Spielfiguren befanden. Im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 22:15 Uhr verschafften sich Unbekannte über eine Balkontür im ersten Stock Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Wilhelm-Alles-Ring in Ober-Florstadt. Auch hier durchsuchten sie sämtliche Räume und stahlen einen Geldbeutel. Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet in beiden Fällen Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Nidda: Durch Trickdiebe abgelenkt

Am Donnerstagnachmittag (25.09.2025) gegen 17:00 Uhr betrat eine Frau gemeinsam mit einem Jugendlichen ein Geschäft in der Bismarckstraße in Nidda. Hierbei gaben sie vor, eine Kleinigkeit kaufen zu wollen, diese jedoch nur mit einem 200 EUR-Schein zahlen zu können. Die Ablenkung des Verkäufers nutzte das Diebespaar, um eine Spendendose mit circa 100 EUR Bargeld einzustecken. Die Frau wird als 30 - 40 Jahre alt, etwa 160 cm - 165 cm groß und mit glatten, schwarzen, nach hinten gebundenen Haaren mit Mittelscheitel sowie dunklerem Teint beschrieben. Sie trug eine blaue Jacke und eine rosafarbene Jogginghose. Ihr Begleiter sei 13 - 15 Jahre alt, etwa 165 cm - 170 cm groß, hatte schwarze Haare, einen flaumigen Bartwuchs und dunkleren Teint. Er war mit einem dunklen Pullover und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem sind am Donnerstagnachmittag die beschriebenen Personen aufgefallen? Wer kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise bitte an 06031 6010.

Friedberg: Handys gestohlen und geflüchtet

Kurz vor 13:00 Uhr gingen am Samstag (27.09.2025) zwei junge Männer in ein Telekommunikationsgeschäft in der Kaiserstraße. Ein weiterer junger Mann wartete an der Eingangstür. Die beiden Männer im Laden rissen fünf Smartphones aus einer Ablage und rannten danach mit ihrem Komplizen in Richtung Stadtkirche. Die drei jungen Männer werden auf Anfang 20 Jahre alt geschätzt, waren circa 170 cm groß und hatten schwarze Haare. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen am Samstagnachmittag die beschriebenen Männer aufgefallen sind, können sich telefonisch unter 06031 6010 bei der Polizei in Friedberg melden.

