Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Firmenbrand in Altenhundem

Lennestadt (ots)

Am späten Donnerstagabend (28. August) kam es zum Brand auf einem Firmengelände an der Straße "Bahnbetriebswerk". Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Gebäude eines Geschäftes für Tapeten, Teppiche und Malerbedarf in Brand. Große Teile des Gebäudes wurden komplett zerstört. Der Schaden kann abschließend noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch im 7-stelligen Eurobereich liegen. Brandermittler der Kreispolizeibehörde Olpe haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, konnten das Objekt jedoch aus Sicherheitsgründen noch nicht begehen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

