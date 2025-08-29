PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: LKW-Fahrer in Attendorn tödlich verunglückt

Attendorn (ots)

Ein 53-jähriger LKW-Fahrer ist am Freitagmorgen (29. August) auf dem Gelände eines Supermarktes an der Straße "Auf der Tränke" tödlich verunglückt. Der Mann wurde im Bereich der Anlieferung gegen 6:15 Uhr eingeklemmt zwischen der Front seines LKW und einer Wand aufgefunden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Unfall aus. Es liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Vor Ort unterstützte ein VU-Team aus dem Oberbergischen Kreis bei der Unfallaufnahme. Beamte des Verkehrskommissariats waren ebenfalls an der Unfallstelle und nahmen ihre Ermittlungen auf.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

