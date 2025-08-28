Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallfahrer mit positivem Alkoholtest

Finnentrop (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Mittwochabend (27. August) auf der "Bamenohler Straße" in Finnentrop. Ein 30-jähriger Autofahrer hatte gegen 23:15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto gegen einen geparkten PKW. Dieser wurde durch den Aufprall gegen einen Baum und ein Verkehrszeichen geschoben. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Anzeichen fest, die auf eine mögliche Alkoholisierung des Fahrers hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest untermauerte diesen Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zum Krankenhaus gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des 30-Jährigen wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell