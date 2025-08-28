PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OE: Pedelecfahrerin verletzt

Finnentrop (ots)

Die 53-jährige Fahrerin eines Pedelec hat sich am Mittwoch (27. August) gegen 11:45 Uhr bei einem Unfall auf der "Matthiasstraße" in Fretter verletzt. Die Frau stürzte nachdem sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Bike verloren hatte. Zur weiteren Behandlung wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pedelec entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

