POL-OE: Pedelecfahrerin verletzt
Attendorn (ots)
Die 75-jährige Fahrerin eines Pedelec hat sich bei einem Sturz im Bereich "Schnüttgenhof" am Dienstag (26. August) schwer verletzt. Sie hatte aus bislang unbekannter Ursache gegen 15:00 Uhr die Kontrolle über ihr Rad verloren. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Pedelec entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich.
