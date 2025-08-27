PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecfahrerin verletzt

Attendorn (ots)

Die 75-jährige Fahrerin eines Pedelec hat sich bei einem Sturz im Bereich "Schnüttgenhof" am Dienstag (26. August) schwer verletzt. Sie hatte aus bislang unbekannter Ursache gegen 15:00 Uhr die Kontrolle über ihr Rad verloren. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Pedelec entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
