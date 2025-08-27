POL-OE: E-Bike in Finnentrop gestohlen
Finnentrop (ots)
Unbekannte haben am Dienstag (26. August) ein E-Bike am Bahnhof in Finnentrop gestohlen. Das Zweirad war gegen 18:00 Uhr im Bereich hinter einer Pizzeria abgestellt worden. Gegen 20:45 Uhr wurde dann das Fehlen des roten Bikes der Marke Conway festgestellt. Das E-Bike hatte einen Wert im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
