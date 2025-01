Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Scooter geklaut

Jockgrim (ots)

Am Dienstag zwischen 16:45 Uhr und 17:30 Uhr wurde ein E-Scooter, der am Fahrradunterstand am Bahnhof in Jockgrim verschlossen abgestellt war, geklaut. Die Polizei Wörth bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem/der Täter geben können, sich telefonisch unter 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.

