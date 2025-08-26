Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Lennestadt (ots)

Am Montag (25. August) kam es um 19:00 Uhr auf der "Mescheder Straße" in Oberelspe zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger war mit seinem Auto auf den vorausfahrenden PKW einer 46-Jährigen aufgefahren, als diese auf ein Grundstück abbiegen wollte und ihre Geschwindigkeit reduzierte. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

