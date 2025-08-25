Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallbeteiligter in Bamenohl unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Finnentrop (ots)

Am Samstag (23. August) kam es gegen 22:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Bamenohler Straße". Ein 49-jähriger Autofahrer hatte hier zunächst eine Verkehrsinsel touchiert und wurde dann mit seinem Fahrzeug nach rechts in den Grünstreifen geschleudert, wo sein VW-Caddy gegen einen Baum stieß. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise, die auf einen möglichen Alkoholkonsum bei dem Autofahrer hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Aber auch ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis. Der Mann wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo die Beamten eine Blutprobenentnahme veranlassten und den Führerschein sichergestellten. Es entstand insgesamt ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

