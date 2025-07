POL-PB: # LEBEN - Schwerpunkteinsatz der Polizei

Polizei Paderborn

(CK) - Am Donnerstag (24.07.) führte die Polizei in Paderborn eine umfangreiche Verkehrskontrolle durch. Der Schwerpunkt der Aktion lag dabei auf dem Thema Alkohol und Drogen. An der Bahnhofstraße wurde eine Kontrollstelle eingerichtet, an der der Durchgangsverkehr anlassbezogen angehalten und kontrolliert wurde. Bei vier Autofahrern und einem E-Scooter-Fahrer verliefen hier Drogenvortests positiv, ihnen wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin erhoben die Polizeibeamten 14 Verwarnungsgelder und fertigten insgesamt zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie drei Strafanzeigen.

Gegen 07:50 Uhr wurde ein 42-jähriger Mann aus Salzkotten mit seinem E-Scooter kontrolliert. Er hatte am Abend zuvor Cannabis konsumiert. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bei dem Mann wurde zudem eine weißliche Substanz aufgefunden. Es bestand der Verdacht von unerlaubtem Drogenbesitz. Eine Strafanzeige wurde gefertigt, das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Zur selben Zeit wurde ein 32-jähriger Autofahrer aus Borchen mit seiner Mercedes Benz C-Klasse kontrolliert. Bei ihm verlief ein Drogenvortest auf THC positiv. Gegen 08:20 Uhr wurde ein 32-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters aus Paderborn kontrolliert. Bei ihm verlief ein Drogenvortest auf Kokain positiv. Kurze Zeit später verliefen die Drogenvortests eines 27-jährigen Fordfahrers aus Borchen sowie die eines 31-jährigen Mazdafahrers aus Paderborn positiv auf THC. Gegen 10:43 Uhr wurde ein 37-Jähriger aus Paderborn mit seinem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Sein Scooter wies noch ein blaues Versicherungskennzeichen auf und wurde daher außerhalb des Versicherungszeitraums geführt. Gegen ihn und den Fahrzeughalter wurden Strafanzeigen gefertigt. Alle berauschten Fahrzeugführer erhielten eine Anzeige. Blutproben wurden entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es drohen jeweils mindestens ein Monat Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld und zwei Punkte.

Zu schnell, zu wenig Abstand, Fehler beim Abbiegen, Rotlicht missachtet, Ablenkung, ein aggressiver Fahrstil, Selbstüberschätzung, Alkohol- und Rauschgiftkonsum, fehlende Rücksichtnahme, mangelnder Respekt gegenüber dem Leben - das sind die Ursachen und Themen, an denen die Polizei mit verstärkten Kontrollen arbeiten und nach Verstößen die Verursacher auch häufiger anhalten und ansprechen wird. Ziel ist dabei immer, eine Verhaltensänderung im Straßenverkehr zu bewirken, um schwere und tödliche Unfälle zu verhindern. #LEBEN bringt die Anstrengungen der Polizei, schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren, auf den Punkt. Zugleich soll #LEBEN daran erinnern, worauf es bei der Teilnahme am Straßenverkehr ankommt: Auf sichere Mobilität. Denn Verkehrsunfälle passieren nicht einfach so - sie werden verursacht, weil in den meisten Fällen Regeln missachtet werden. Die Botschaft ist also so einfach wie wirkungsvoll: Wenn wir uns im Straßenverkehr an Regeln halten, schützen wir Leben.

