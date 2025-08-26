Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorrad aus Garage gestohlen

Drolshagen (ots)

Unbekannte haben zwischen dem 11. und dem 22. August ein Motorrad aus einer Garage im "Hansaweg" entwendet. Hierfür verschafften sie sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu der Garage. Das Motorrad der Marke Suzuki, Typ GSX-R750 konnte am Montag (25. August) in der Straße "Am Mühlenteich" aufgefunden und wieder an den Halter übergeben werden. Allerdings wies das Krad tatübliche Beschädigungen auf. Diese wurden auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell