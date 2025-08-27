Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Frau mit Fahrrad gestürzt

Olpe (ots)

Eine 81-Jährige hat sich durch einen Sturz mit ihrem Fahrrad am Dienstag (26. August) in Friedrichthal verletzt. Die Frau war gegen 14:45 Uhr während der Fahrt auf der "Dahler Straße" gegen die Bordsteinkante gestoßen und hatte hierdurch die Kontrolle über ihr Rad verloren. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand nur sehr leichter Sachschaden.

