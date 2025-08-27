PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Frau mit Fahrrad gestürzt

Olpe (ots)

Eine 81-Jährige hat sich durch einen Sturz mit ihrem Fahrrad am Dienstag (26. August) in Friedrichthal verletzt. Die Frau war gegen 14:45 Uhr während der Fahrt auf der "Dahler Straße" gegen die Bordsteinkante gestoßen und hatte hierdurch die Kontrolle über ihr Rad verloren. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand nur sehr leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 11:24

    POL-OE: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

    Lennestadt (ots) - Am Montag (25. August) kam es um 19:00 Uhr auf der "Mescheder Straße" in Oberelspe zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger war mit seinem Auto auf den vorausfahrenden PKW einer 46-Jährigen aufgefahren, als diese auf ein Grundstück abbiegen wollte und ihre Geschwindigkeit reduzierte. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im oberen ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 11:24

    POL-OE: Motorrad aus Garage gestohlen

    Drolshagen (ots) - Unbekannte haben zwischen dem 11. und dem 22. August ein Motorrad aus einer Garage im "Hansaweg" entwendet. Hierfür verschafften sie sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu der Garage. Das Motorrad der Marke Suzuki, Typ GSX-R750 konnte am Montag (25. August) in der Straße "Am Mühlenteich" aufgefunden und wieder an den Halter übergeben werden. Allerdings wies das Krad tatübliche ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:49

    POL-OE: Unfallbeteiligter in Bamenohl unter Alkohol- und Drogeneinfluss

    Finnentrop (ots) - Am Samstag (23. August) kam es gegen 22:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Bamenohler Straße". Ein 49-jähriger Autofahrer hatte hier zunächst eine Verkehrsinsel touchiert und wurde dann mit seinem Fahrzeug nach rechts in den Grünstreifen geschleudert, wo sein VW-Caddy gegen einen Baum stieß. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren