POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogentest
Lennestadt (ots)
Ein 39-jähriger Lennestädter fiel am Mittwochabend (27. August) bei einer Verkehrskontrolle in Altenhundem auf. Beamte der Polizeiwache Lennestadt hatten den Mann gegen 21:20 Uhr auf der "Hundemstraße" angehalten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum bei dem 39-Jährigen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und eine Anzeige aufgenommen wurde
