POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogentest

Olpe (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag und Mittwoch (26./27. August) in einen Kindergarten an der "Frankfurter Straße" in Olpe eingebrochen. Aus den Innenräumen wurde mindestens eine Spardose mit Münzgeld entwendet. Ob den Tätern noch weitere Beute in die Hände fiel, war bei Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend klar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. ...

mehr