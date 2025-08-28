Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerer Verkehrsunfall in Olpe

Olpe (ots)

Am heutigen Donnerstag (28. August) ereignete sich gegen 14:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Martinstraße" in Olpe.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 76-Jähriger mit seinem PKW aus der "Friedrichstraße" ungebremst in die "Martinstraße" eingefahren. Dort kollidierte er zunächst mit dem vorbeifahrenden PKW einer 26-Jährigen. Danach prallte sein Auto auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Straßenlaterne sowie einen geparkten PKW. Das Auto des 76-Jährigen kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Mann wurde durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und zeitweise vor Ort durch Rettungskräfte reanimiert. Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die 26-Jährige sowie ihr 27-jähriger Beifahrer wurden leichter verletzt und auch zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf einen unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Ein VU-Team aus dem Oberbergischen Kreis wurde zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme hinzugezogen. Auch Beamte des Verkehrskommissariats waren vor Ort.

Derzeit dauert die Unfallaufnahme noch an. Die "Martinstraße" ist derzeit in Höhe der Unfallstelle noch komplett gesperrt. Die Dauer der Sperrung kann noch nicht abgesehen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell