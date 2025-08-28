PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Vereinsheim

Finnentrop (ots)

Unbekannte Täter sind in das Vereinsheim der "SG Finnentrop/Bamenohl" in Bamenohl eingebrochen. Sie verschafften sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (26./27. August) Zutritt zu dem Gebäude auf dem Vereinsgelände "Im Ohl". Im Inneren wurden zwei Dartautomaten aufgebrochen und das Münzgeld daraus entwendet. Auch eine Geldkassette fiel den Tätern in die Hände. Der Schaden wird insgesamt auf auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

