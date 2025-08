Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Schwerer Verkehrsunfall mit LKW und zwei PKW auf der B206 Höhe Bad Bramstedt

Bad Bramstedt (ots)

Am Montagvormittag, dem 04. August 2025, kam es auf der B206 außerorts bei Bad Bramstedt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW sowie ein LKW beteiligt waren. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt wurde gegen 11:38 Uhr mit dem Einsatzstichwort "TH G Y" (Technische Hilfeleistung, größer als Standard, Menschenleben in Gefahr) durch die Kooperative Regionalleitstelle West alarmiert. Aufgrund der Anzahl der Verletzten wurde noch während der Anfahrt das Einsatzstichwort auf "TH G R5" (Technische Hilfeleistung, größer Standard, Großeinsatz Rettungsdienst 3-5 Verletzte) angepasst und weitere rettungsdienstliche Einheiten alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte die Lage sich folgendermaßen dar: ein LKW samt Anhänger stand abseits einer Böschung quer zur Straße. Ein PKW kollidierte frontal gegen einen Baum. Am Straßenrand befand sich ein weiterer PKW, der am Heck deformiert war. Personen waren nicht eingeklemmt, dennoch wurde seitens der Feuerwehr eine achsengerechte Rettung vorbereitet, welche schlussendlich nicht durchgeführt werden musste. Die Aufgaben der Feuerwehr bestanden darin, den Brandschutz sicherzustellen, die Einsatzstelle abzusichern und auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen. An der Einsatzstelle gab es drei verletzte Personen, jeweils aus den Personenkraftwagen und eine Person aus dem LKW, welche nach rettungsdienstlicher Sichtung an der Einsatzstelle verblieb. Die beiden anderen Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die B206 war ab der A7 Anschlussstelle Bad Bramstedt für die Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Bad Bramstedt Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Pressesprecher Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein mit drei Rettungswagen und Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst Berufsfeuerwehr Neumünster mit einem Rettungswagen und Notarzt Polizei Segeberg und Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell