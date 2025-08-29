Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Attendorn (ots)

Beamte der Polizeiwache Attendorn kontrollierten in der Nacht auf Freitag (29. August) in Biekhofen einen 35-jährigen Autofahrer. Der Mann war ihnen kurz vor 2 Uhr auf der "Alfred-Schnüttgen-Straße" aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum bei dem Fahrzeugführer hindeuteten. Zudem konnte festgestellt werden, dass der Mann sein Auto geführt hatte, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Die Ordnungshüter fertigten eine Anzeige wegen "Fahren unter Drogeneinfluss" und "Fahren ohne Fahrerlaubnis".

