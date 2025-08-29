POL-OE: Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss
Attendorn (ots)
Beamte der Polizeiwache Attendorn kontrollierten in der Nacht auf Freitag (29. August) in Biekhofen einen 35-jährigen Autofahrer. Der Mann war ihnen kurz vor 2 Uhr auf der "Alfred-Schnüttgen-Straße" aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum bei dem Fahrzeugführer hindeuteten. Zudem konnte festgestellt werden, dass der Mann sein Auto geführt hatte, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Die Ordnungshüter fertigten eine Anzeige wegen "Fahren unter Drogeneinfluss" und "Fahren ohne Fahrerlaubnis".
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell