Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Warnmelder schlug in Firmengebäude an

Aurich (ots)

Die Feuerwehr Aurich ist am Dienstagvormittag in die Emsstraße gerufen worden. In einem dort anliegenden Betriebsgebäude schlug ein Rauchmelder im Erdgeschoss Alarm, Personen waren gegenwärtig jedoch nicht zugegen. Anrückende Einsatzkräfte konnten den Warnmelder durch ein Fenster lokalisieren und zugleich die Räumlichkeiten in Augenschein nehmen. Weil weder Feuer, Rauch oder Brandgeruch zu erkennen waren, wurde auf die Schaffung eines Zugangs verzichtet und ein Verantwortlicher der ansässigen Firma kontaktiert, der wenig später an der Einsatzstelle eintraf und das Gebäude öffnen konnte. Kurz darauf ließ sich bestätigen, dass es im Inneren zu keinem Schadensereignis gekommen war.

