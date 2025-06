POL-PDLD: Essingen-Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Germersheim (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Montagmorgen, den 09.06.2025 gegen 01:40 Uhr in der Königstraße in Germersheim konnten bei einer 44-Jährigen E-Scooter-Fahrerin Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein Drogentest bestätigte den Konsum von Cannabis und Amfetamin. Aufgrund dessen wurde der 44-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und ihr wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. ...

