FW-AUR: Feueralarm in Hotel
Aurich-Wallinghausen (ots)
Zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Hotelbetrieb am Hoheberger Weg rückten am Donnerstagnachmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr Wallinghausen sowie die Feuerwehr Sandhorst mit dem Einsatzleitwagen aus. Binnen weniger Minuten waren die Feuerwehrleute eingetroffen und kontrollierten in der Folge das bereits geräumte Objekt, konnten bei ihren Erkundungsmaßnahmen aber letztendlich keinen Grund für den Alarm eines Rauchmelders feststellen. Die hierdurch aktivierte Brandmeldeanlage wurde daraufhin zurückgestellt und die Einsatzstelle nach etwa 30 Minuten wieder verlassen.
Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell