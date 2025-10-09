Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Nach Verkehrsunfall nachträglich verstorben, Einbrüche, Mann in psychischem Ausnahmezustand, Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Gegen geparktes Fahrzeug geprallt

Am Mittwochnachmittag, gegen 15.40 Uhr, ist in der Gustav-Schwab-Straße ein 34-jähriger Transporterfahrer, nach ersten Feststellungen aufgrund einer medizinischen Ursache, mehrfach gegen einen geparkten Pkw gefahren. Der 34-Jährige, der durch den Unfall unverletzt blieb, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Eine Schätzung der entstandenen Schäden ergab etwa 500 Euro beim Ford Transit, beim geparkten Mercedes hingegen etwa 5.000 Euro. (tr)

Reutlingen (RT): In Friseurgeschäft eingebrochen

In einen Friseurbetrieb in der Württemberger Straße in Rommelsbach ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 20 Uhr und 8.45 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Geschäftsräume. Dort stieß er auf eine Kasse, aus der er einen kleineren Bargeldbetrag entwendete. Zudem wurden mehrere Schränke geöffnet und nach Stehlenswertem durchsucht. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

St. Johann (RT): Pedelec-Lenker nach Verkehrsunfall nachträglich verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 09.10.2025/11.54 Uhr

Der Peledec-Fahrer, der am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf dem parallel zur K 6701 verlaufenden Radweg schwer gestürzt war, ist am Donnerstagvormittag in einer Klink an seinen Unfallverletzungen verstorben. Wie bereits berichtet, war der 61-Jährige mit einem Fahrrad gegen 21.15 Uhr von Dottingen kommend in Richtung Gächingen unterwegs. Hierbei kam er aus noch ungeklärtem Grund alleinbeteiligt an einer Gefällstrecke zu Fall und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nachdem er von einem Pkw-Lenker aufgefunden worden war, brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus, in dem er nun verstarb. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen dauern an. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen ist nach derzeitigem Kenntnisstand eine Person verletzt worden. Gegen 7.10 Uhr war ein 18-jähriger Opel-Lenker auf der L 1192 auf Höhe der Messe unterwegs, als er vor einer Ampel ins Heck eines gerade bei Grün anfahrenden Dacia krachte, der von einem 81-Jährigen gelenkt wurde. Der Senior wurde aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Blechschaden an den Autos schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 12.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Flughafenfeuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Neuffen (ES): Psychisch auffällige Person

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Neuffen gegen einen 36-Jährigen nach einem Vorfall am Donnerstagmorgen in der Hauptstraße in Neuffen. Dort hatte der offenbar verwirrte Mann Passanten und Schul- und Kindergartenkinder in aggressiver Art und Weise angesprochen, auf Autos eingeschlagen und war auch auf die Motorhaube eines Fahrzeugs gestiegen. Im weiteren Verlauf entblößte er sich vollständig, rannte nackt die Straße entlang und ging auch einen Passanten körperlich an, bevor er von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden konnte. Er wurde nachfolgend in eine Fachklinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Ernstlich verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, auch Sachschäden wurden bislang nicht bekannt. (cw)

Oberboihingen (ES): Einbruch

In ein Verwaltungsgebäude in der Stattmannstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und sechs Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort hebelte er weitere Türen auf und durchsuchte die Büros nach Stehlenswertem. Weil dort aber nichts Stehlenswertes aufbewahrt wird, dürfte er, soweit bislang bekannt ist, ohne Beute wieder abgezogen sein. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (lk)

Tübingen (TÜ): Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B 27

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Donnerstagmorgen auf der B 27 ereignet. Ein 19 Jahre alter Audi-Lenker war gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs und wollte an der Ausfahrt Derendingen abfahren. Da sich der Verkehr auf der Ausfädelspur staute, musste er auf dieser abbremsen. Ein ihm nachfolgender, 22-jähriger Motorradfahrer, der ebenfalls ausfahren wollte, bemerkte dies zu spät und fuhr mit seiner Honda auf den A3 auf. Ein hinter dem Biker kommender, 19 Jahre alter BMW-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß noch mit dem Krad-Lenker zusammen. Der 22-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Seine Maschine und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abtransportiert werden. Der Schaden an den drei Fahrzeugen dürfte sich auf mehr als 20.000 Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu einem etwa zwei Kilometer langen Rückstau. (ms)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Werkstatt

Ein Einbrecher hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Tübinger Geschäft sein Unwesen getrieben. Zwischen 17 Uhr und 6.30 Uhr drang er ins Innere der Werkstatt ein, indem er eine Fensterscheibe zerstörte und Metall im Wert von mehreren tausend Euro entwendete. (tr)

Rottenburg (TÜ): Arbeitsunfall

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 41 Jahre alter Arbeiter bei Verladearbeiten am Donnerstagmorgen in einem Betrieb im Industriegebiet von Ergenzingen erlitten. Ein 39-Jähriger verlud gegen 6.40 Uhr mit einem Stapler einen Behälter, der zum Zwecke der Verlastung an einem mobilen Fachwerkträger befestigt war. Beim Absenken der Staplergabel rutschte die Traverse von der Gabel und traf den 41-jährigen Arbeiter. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (tr)

Tübingen (TÜ): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ist es am Donnerstagmorgen in Tübingen gekommen. Kurz vor sieben Uhr war ein 24 Jahre alter Mann mit einem VW auf der B 296 zwischen Unterjesingen und Tübingen unterwegs, wobei er aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte der VW mit dem BMW eines 40-Jährigen. Beide Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, kamen nach dem Zusammenstoß von der Straße ab und in einem Acker zum Stehen. Sie mussten später mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden. Vorsorglich wurden beide Männer vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden. (mr)

