Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkaufsstände aufgebrochen; Sattelzug umgekippt

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen-Hausen (RT): Verkaufsstände aufgebrochen und Bargeld gestohlen

Zwei nebeneinander befindliche Verkaufsstände an der Hauptstraße in Trochtelfingen-Hausen sind in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgebrochen worden. Hierbei wurden die beiden Selbstzahler-Kassen in einem Kartoffel-Häusle sowie auf einem Wagen für den Kürbisverkauf mit brachialer Gewalt geöffnet und das darin enthaltene, wenige Kleingeld gestohlen. Der angerichtete Sachschaden dürfte weitaus höher liegen, als das geringe Diebesgut. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Pfronstetten (RT): Sattelzug komplett umgekippt

Ein Sattelzug ist am Mittwochvormittag von der B 312 abgekommen und komplett umgekippt. Der 56-jährige Lenker des Lkw befuhr gegen 10.30 Uhr die Bundesstraße von Pfronstetten herkommend in Richtung Tigerfeld, als der Laster aus noch unbekannter Ursache in den rechten Grünstreifen geriet, umkippte und mitsamt dem Auflieger auf dem Dach zum Liegen kam. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der Fahrer dabei unverletzt. Den Schaden am Sattelzug, der mit schwerem Gerät aufgerichtet und abgeschleppt werden musste, sowie an den geladenen Holzteilen dürfte sich insgesamt auf circa 180.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Lasters war eine Vollsperrung der B 312 erforderlich. Die Sperrung dauert aktuell (Stand: 16.30 Uhr) noch an. Der Verkehr wurde über Aichstetten umgeleitet. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell