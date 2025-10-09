PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bundesweiter Schlag gegen Underground Economy Szene

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Cybercrime-Zentrums Baden-Württemberg und der Polizeipräsidien Offenburg und Reutlingen

Das bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe angesiedelte Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg und die Ermittler der Polizeipräsidien Offenburg und Reutlingen haben im Kampf gegen Cyberkriminalität einen erneuten Erfolg zu verzeichnen. In enger Kooperation ist es den Strafverfolgungsbehörden gelungen, illegale Aktivitäten und deren Verursacher in der scheinbaren Anonymität des Internets aufzuspüren.

Bereits vor geraumer Zeit war es den Ermittlern gelungen, die Server mehrerer Online-Marktplätze für illegale Waren und Dienstleistungen zu identifizieren und abzuschalten. Dabei konnten auch die hinter den jeweiligen Plattformen liegenden Kundendatenbanken gesichert werden. Auf den Plattformen wurden u.a. gefälschte Dokumente, ausgespähte Zugangsdaten zu diversen Benutzerkonten sowie illegale Dienstleistungen zur Begehung unterschiedlicher Betrugsdelikte angeboten und verkauft.

Durch akribische und personalintensive Ermittlungen gelang es den Cyberermittlern, ausgehend von den Informationen in den Datenbanken, zahlreiche Kunden der illegalen Plattformen, welche die erworbenen Leistungen in Bitcoin bezahlt hatten, zu identifizieren.

Im Rahmen eines bundesweiten Action Days wurden nunmehr am Mittwoch (8.10.2025) durch die jeweils örtlich zuständigen Strafverfolgungsbehörden unter Koordinierung der Ermittler aus Baden-Württemberg in rund einem Dutzend Fälle Durchsuchungsbeschlüsse bei den Kunden der Plattformen vollstreckt und dabei umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt, dessen Auswertung derzeit noch andauert. Den Personen wird dabei u.a. Betrug mittels Kleinanzeigenportalen, Fälschung beweiserheblicher Daten und Online-Banking-Betrug vorgeworfen.

In Baden-Württemberg wurden insgesamt 3 Objekte im Rhein-Neckar-Kreis sowie im Landkreis Schwäbisch Hall durchsucht.

Bundesweit nahmen folgende Staatsanwaltschaften am Action Day teil:

   -	Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt - ZIT
   -	Staatsanwaltschaft Itzehoe
   -	Staatsanwaltschaft Köln
   -	Staatsanwaltschaft Magdeburg
   -	Staatsanwaltschaft Mainz
   -	Staatsanwaltschaft Osnabrück

Rückfragen bitte an:

Presseauskünfte:

Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe / Cybercrime-Zentrum
Baden-Württemberg
Pressestelle
Oberstaatsanwalt Mirko Heim
E-Mail: pressestelle@genstakarlsruhe.justiz.bwl.de
Telefon: 0721 926-9750


Pressestelle des Polizeipräsidiums Reutlingen:
Tina Rempfer, Telefon: 07121/942-1101


Pressestelle des Polizeipräsidiums Offenburg:
Rüdiger Schaupp, Telefon: 0781/21-1211


Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

