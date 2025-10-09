Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Kleinbrand in Küche verraucht Mehrparteienhaus

Aurich (ots)

Insgesamt sieben Personen waren am Mittwochabend von einem Küchenbrand in der Thüringer Straße betroffen. Gegen 19:30 Uhr sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich, des Rettungsdienstes sowie Polizei und Deutsches Rotes Kreuz gerufen worden. Zwar ist das Feuer in der Mehrparteienhauswohnung beim Eintreffen vor Ort bereits gelöscht gewesen, die entstandene Rauchentwicklung hatte sich jedoch über den Treppenraum im Gebäude verbreitet, in dem sich noch einige Bewohner aufhielten.

Ein Atemschutztrupp betrat das Haus, kontrollierte die Brandstelle im Erdgeschoss und öffnete alle zugänglichen Fenster, durch die der Qualm mit Unterstützung eines Überdrucklüfters abziehen konnte. Die noch anwesenden Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert und an den Rettungsdienst übergeben. Sechs von ihnen sind zur Kontrolle dem Krankenhaus zugeführt worden. Mit Ausnahme der Brandwohnung konnte das Mehrparteienhaus nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen wieder freigegeben werden.

