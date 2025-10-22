PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter
POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.10.2025

Salzgitter-Thiede (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Salzgitter-Thiede, Am Hagenholz, 21.10.2025 zwischen 10:45 Uhr und 14:00 Uhr

Ein geparkter Pkw VW Taigo wurde durch eine unbekannte Täterschaft mittels unbekannten Gegenstands beschädigt. Der Pkw war zuvor am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden. Als die Geschädigte diesen wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie einen Kratzer, welcher sich über die gesamte Fahrzeuglänge erstreckt, fest. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter-Thiede unter der Telefonnummer 05341 941730 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell



Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren