Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 22.10.2025

Wolfenbüttel (ots)

Glasscheibe eines Frisörsalons beschädigt

Wolfenbüttel, Bahnhof, 17.10.2025 von 20:30 Uhr bis 21.10.2025, 07:20 Uhr

Die unbekannte Täterschaft beschäftigte mit einem unbekannten Gegenstand die Fensterscheibe eines Frisörsalons. Die doppelverglaste Fensterscheibe ist 2 x 2 Meter groß. Im oberen linken Viertel der Scheibe befindet sich nun ein ca. 6 x 8 cm großes Loch in der ersten Glasschicht. Bei dem Fenster handelt es sich um eine speziell erschütterungsfeste Scheibe, aufgrund der Bahnhofsnähe. Die Beschädigung erfordert einen Komplettaustausch der Glasscheibe. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

