Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Berufsrallye; Polizeidienststelle stellt Polizeiberuf vor

Lauterecken (ots)

Am heutigen Vormittag des 25.09.2025 fand eine Berufsrallye in Lauterecken statt. Die ansässigen Betriebe und Firmen konnten ihr Tätigkeitsfeld den 8. Klassen der Realschule Plus Lauterecken als auch den 10. Klassen des Gymnasiums Lauterecken vorstellen. Die Polizeiinspektion hatte letztlich 27 Schüler zu Gast. In einer Führung durch die Dienststelle wurden die Arbeitsstelle, Einsatzmittel und Fahrzeuge vorgestellt. Weiterhin erfolgten zwei "Workshops", in denen polizeiliche Sachverhalte durchgespielt wurden. Die Schüler führten dabei die polizeilichen Maßnahmen "Durchsuchung einer Person und deren mitgeführten Gegenstände" als auch eine "erkennungsdienstliche Behandlung" im "Übungsmodus" durch. Die Veranstaltung erbrachte eine sehr positive Rückmeldung. Im Optimalfall wurden "zukünftige Kolleginnen und Kollegen" gewonnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell