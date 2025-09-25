Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Unfallbeteiligter Motorradfahrer erlag seinen Verletzungen

Eßweiler (ots)

Wie bereits in einer Presse-Erstmeldung mitgeteilt, ereignete sich am Samstag den 20.09.2025 auf der K31 zwischen Eßweiler und dem Ortsteil Schneeweiderhof ein Verkehrsunfall mit Motorradbeteiligung. Der Motorradfahrer wurde schnellstmöglich zwecks medizinischer Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 69-jährige Motorradfahrer erlag letztlich am späten Abend des 23.09.2025 seinen Verletzungen und verstarb im Krankenhaus. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. |pilek

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell