Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: BMW mit Einhornaufkleber auf der Flucht

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Ein Audi eines 23-Jährigen wurde am Samstagmittag durch ein umherfliegendes Fahrzeugteil beschädigt.

Auf der Bundesstraße 420 zwischen Meisenheim und Odenbach fuhr der junge Fahrer als sich plötzlich die Motorhaube des vorausfahrenden Fahrzeuges öffnete. Hierbei löste sich ein Teil der Kühlerverkleidung und wurde durch die Luft geschleudert. Das Fahrzeugteil traf den Audi an der Frontstoßstange. Durch den Aufprall wurde das Auto des 23-Jährigen beschädigt. Der Schadensverursacher fuhr im Anschluss unerkannt davon.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich laut Zeugenangaben um einen älteren schwarzen BMW, Baureihe e36. Dieses Fahrzeug habe unter dem rechten Bremslicht einen rosafarbenen Einhorn-Sticker angebracht. Unter diesem habe der Text: "Komm mir noch näher und es gibt Glitzer" gestanden. Ebenfalls markant seien die lilafarbenen Klebestreifen auf den hinteren Türen des BMWs.

Wer Hinweise zu dem beschriebenen BMW geben kann oder sich selbst wiedererkennt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0631-369 14599 bei der Polizei Lauterecken zu melden. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

