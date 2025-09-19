PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Ladendiebin stiehlt Fingernägel

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Eine aufmerksame Kassiererin stoppte am Mittwochnachmittag eine 12-Jährige auf frischer Tat.

Die Ladendiebin begab sich nachdem sie die Waren eines Ladengeschäfts in der Saarbrücker Straße begutachtet an die Kasse. Dort bezahlte sie einen Artikel.

Als die 12-Jährige den Markt verlassen wollte, löste das Warensicherungssystem im Eingangsbereich des Geschäfts aus. Eine Mitarbeiterin bemerkte das laute Piepsen und hielt die Kundin auf. In der Handtasche der Diebin befanden sich künstliche Fingernägel. Diese bezahlte Sie zuvor nicht.

Der ausstehende Betrag wurde nach dem Erscheinen der Polizei vor Ort beglichen. Die 12-Jährige wurde im Anschluss an ihre Mutter übergeben. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

