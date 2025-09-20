Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Frontalzusammenstoß mit PKW

Eßweiler (Kreis Kusel) (ots)

Am heutigen Nachmittag verletzte sich ein 69-jähriger Zweiradfahrer bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden PKW schwer.

Der Fahrer einer Triumph befuhr mit einer Motorradgruppe die K31 zwischen Eßweiler und dem Ortsteil Schneeweiderhof. In einer Rechtskurve lenkte der 69-Jährige laut derzeitigem Ermittlungsstand zu weit in Richtung Fahrbahnmitte. Dort prallte der Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Land Rover zusammen.

Bei dem Sturz verletzte sich der Biker derart, dass ein schnelles Handeln des hinzugerufenen Rettungsdienstes sowie des Notarztes notwendig war. Auch der PKW-Fahrer musste aufgrund leichter Verletzungen ebenfalls medizinisch versorgt werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 69-jährigen Motorradfahrer schnellstmöglich in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zwecks Ermittlung der genauen Ursache wurde ein Gutachter beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K31 für zwei Stunden gesperrt werden. |fla

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell