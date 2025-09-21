PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Wer hat den VW beschädigt?

Schweinschied (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Am Freitagabend parkte ein 50-Jähriger seinen roten VW Golf am Straßenrand in der Hauptstraße. Beim Zurückkehren an sein Fahrzeug, stellte dieser eine Beschädigung an seinem linken Außenspiegel fest. Vermutlich kollidierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren mit dem Spiegel des geparkten Golfs. Der Unfallverursacher fuhr im Anschluss ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern davon.

Können Sie Angaben zu dem Unfallgeschehen zwischen 19 und 21 Uhr oder zu dem flüchtigen Fahrzeug machen? Dann melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer: 0631-369 14599 bei der Polizei Lauterecken. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

