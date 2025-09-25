PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Heu geriet in Heuschuppen in Flammen

Grumbach (ots)

Am Mittwoch den 24.09.2025 erging gegen 16:00 Uhr vorerst die Meldung über einen Heuballenbrand in Grumbach. Die Feuerwehr wurde unmittelbar alarmiert. Im Rahmen der polizeilichen Abklärung vor Ort wurde erhoben, dass ein Heulager in einer Scheune in Brand geriet. Die Sachlage wurde jedoch früh genug gemeldet, sodass die Feuerwehr unmittelbar mit der Brandbekämpfung beginnen konnte und letztlich kein Gebäudeschaden verzeichnet wurde. Es ergab sich nach ersten Ermittlungen lediglich das verbrannte Heu als Schadenslage. Diese wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen ergab sich eine nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarettenkippe als Brandursache. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. |pilek

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

