Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall unter Alkoholeinfluss

L1050 (ots)

Am Freitag gegen 22.20 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle von einem Unfall auf der L1050 zwischen Breitenheerda und Remda informiert. Den eingesetzten Beamten sagte der alleinbeteiligte 49-jährige, dass er aus unbekanntem Grund mit seinem VW von der Fahrbahn abkam und in der Folge den Abhang herunter fuhr. Vermutlich könnten aber seine 2,47 Promille dafür ursächlich gewesen sein. Der Pkw kam an einem Gebüsch zum Stehen. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Wie sich herausstellte, ist der Pkw seit längerem außer Betrieb gesetzt. Die Straße musste für ca. vier Stunden voll gesperrt werden. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Beim leicht verletzte Fahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell