Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in eine Pößnecker Firma - Zeugen gesucht!

Pößneck (ots)

In der Nacht vom 17.10.2025 zum 18.10.2025 kam es zu einem Einbruch in die Firma AAB I&E Anlagenbau GmbH in der Weidenäckerstraße in Pößneck. Der bzw. die bis dato unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt und entwendeten mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabeln. Der Gesamtwert des Beuteguts wird auf ca. 40000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen zum Vorfall sich unter der Telefonnummer 03663/4310 zu melden. Gibt es exemplarisch Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen im dortigen Bereich?

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

