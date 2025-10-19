Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Sonneberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich in Sonneberg im Kreuzungsbereich Neuhäuser Straße/Max-Planck Straße ein Unfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 18jähriger VW Golf-Fahrer missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines 39jährigen Skoda Octavia-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Der Skoda-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auf den Golf-Fahrer kommt nun ein Bußgeld zu. Außerdem muss er sich strafrechtlich wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell