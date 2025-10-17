PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit 114 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Kaulsdorf (ots)

Am Donnerstag, dem 16.10.2025 in der Zeit von 16.00 - 19.00 führte die Polizei auf der B85 am Abzweig Fischersdorf in Richtung Kaulsdorf Geschwindigkeitsmessungen durch. An dieser Stelle liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für PKW bei 70 km/h und für LKW bei 60 km/h. Insgesamt wurden 312 Fahrzeuge gemessen. 34 Fahrer waren zu schnell unterwegs. Die Höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 114 km/h durch einen PKW-Fahrer. Ihm erwartet, neben einem Bußgeld, ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 17:12

    LPI-SLF: Unfallbeteiligten entfernen sich beide vom Unfallort

    Tanna (ots) - Bereits am 13.10.2025 gegen 09:00 Uhr fuhr ein 63-jähriger Fahrer eines VW Tiguan die Kirchgasse in Tanna in Ri. Gewerbegebiet Tanna-Kapelle. In der Gegenrichtung befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer die Kirchgasse in Ri. Markt in Tanna. Beide Pkw touchierten sich in der Kirchgasse mit ihren linken Außenspiegeln, so dass dadurch erheblicher Sachschaden an beiden Kfz entstanden ist. Der Außenspiegel des ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:02

    LPI-SLF: Fahrzeugdiebstahl- "keyless-go-System": Hinweise der Polizei

    Probszella (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurde ein in Probstzella abgestellter PKW durch Unbekannte gestohlen, sodass nun Zeugen gesucht werden. Der Eigentümer stellte den Seat Cupra an seiner Wohnanschrift im Grauweg ab und bemerkte am nächsten Morgen den Verlust des Fahrzeugs. Unbekannte hatten offensichtlich unter Ausnutzung des ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:01

    LPI-SLF: Unfall mit Verletzter, PKW Totalschaden

    K177 Dittrichshütte (ots) - Am Mittwochvormittag verunfallte eine junge Fahrerin mit ihrem PKW auf der Kreisstraße 177. Die 18-Jährige fuhr gegen 10.20 Uhr von Dittrichshütte kommend in Richtung Unterwirbach. In einer Rechtskurve kam die Frau aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen einen Hang. Dadurch wurde sie leichtverletzt, ihr Fiat war Totalschaden. Die 18-Jährige kam zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren