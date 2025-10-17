Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Mit 114 km/h bei erlaubten 70 km/h.
Kaulsdorf (ots)
Am Donnerstag, dem 16.10.2025 in der Zeit von 16.00 - 19.00 führte die Polizei auf der B85 am Abzweig Fischersdorf in Richtung Kaulsdorf Geschwindigkeitsmessungen durch. An dieser Stelle liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für PKW bei 70 km/h und für LKW bei 60 km/h. Insgesamt wurden 312 Fahrzeuge gemessen. 34 Fahrer waren zu schnell unterwegs. Die Höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 114 km/h durch einen PKW-Fahrer. Ihm erwartet, neben einem Bußgeld, ein Fahrverbot.
