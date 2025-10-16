PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Unfallbeteiligten entfernen sich beide vom Unfallort

Tanna (ots)

Bereits am 13.10.2025 gegen 09:00 Uhr fuhr ein 63-jähriger Fahrer eines VW Tiguan die Kirchgasse in Tanna in Ri. Gewerbegebiet Tanna-Kapelle. In der Gegenrichtung befuhr ein unbekannter Pkw-Fahrer die Kirchgasse in Ri. Markt in Tanna. Beide Pkw touchierten sich in der Kirchgasse mit ihren linken Außenspiegeln, so dass dadurch erheblicher Sachschaden an beiden Kfz entstanden ist. Der Außenspiegel des stadteinwärts fahrenden Pkw wurde sogar abgerissen und blieb vor Ort liegen. Dennoch verleßen beide Pkw Fahrer pflichtwidrig die Unfallstelle ohne ihrer Vor- und Feststellungspflicht nachzukommen. Der Fahrer des VW erschien erst am 15.10.2025 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz und zeigte den Unfall nachträglich an. Gegen beide Unfallbeteiligten wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweise zum Fahrer und/oder dem Kfz des bislang unbekannten Beteiligten oder Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der PI Saale-Orla tel. unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

