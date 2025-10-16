PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Pößneck (ots)

Am Donnerstag, den 16.10.2025 gegen 00.30 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in einen Kiosk in der Breiten Straße in Pößneck ein und entwendeten u.a. mehrere Tabakwaren. Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und lösten die Alarmanlage aus. Der Sachschaden, durch das gewaltsame Eindringen, beträgt mehrere tausend Euro. Zudem konnte ein Zeuge beobachten, wie zwei Person, einer trug eine rote Jacke, aus dem Kiosk in Richtung Busbahnhof flüchteten. Sollten Sie den Einbruch beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden Sie sich bitte, unter Angabe des Aktenzeichens: 0269167/2025, an die Kriminalpolizei Saalfeld (Tel.: 03672 8141464).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

