Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Älterer Herr schlägt Autofahrerin mit Gehstock.

Saalfeld (ots)

Am Dienstag, dem 14.10.25 gegen 13.15 Uhr informierte eine Autofahrerin die Polizei über eine Auseinandersetzung mit einem 84-jährigen. Die Fahrerin befuhr den Langen-Wiesen-Weg in Saalfeld. Plötzlich musste sie anhalten, da mitten auf der Straße ein älterer Herr stand und nicht reagierte. Um auf sich aufmerksam zu machen, hupte die Fahrerin und öffnete das Fenster des Fahrzeugs um den Herrn höflich zu bitten die Straße zu verlassen. Daraufhin nahm der 84-jährige seinen Gehstock und schlug auf das geöffnete Fenster des Fahrzeugs. Nachdem die Fahrerin aus dem Auto stieg, benutze der Mann erneut seinen Gehstock und schlug zweimal auf die Fahrerin ein. Danach verließ der 84-jährige den Ereignisort, konnte aber durch eine Streifenbesetzung in Nahbereich festgestellt werden. Die Fahrerin und der 84-jährige verletzten sich bei dem Vorfall leicht. Da der 84-jährige berichtet, zuvor von der Fahrerin angegriffen worden zu sein, wurden Starfanzeigen gegen beide beteiligte gefertigt.

