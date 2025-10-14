Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Transporter bleibt in Loch hängen.

Remschütz (ots)

Am Montag, den 13.10.2025 gegen 16.00 Uhr meldete ein Transporter-Fahrer der Polizei, dass er gerade auf sein Grundstück, im Dorfkulmer Weg in Remschütz, fahren wollte und in einem Loch stecken blieb. Der Fahrer fuhr, um auf sein Grundstück zu gelangen, über einen Gehweg. Plötzlich tat sich unter seinem Fahrzeug ein Loch auf und der Transporter blieb stehen. Verletz wurde bei dem Vorfall niemand es entstand Sachschaden. Wodurch das Loch entstand, wird momentan noch ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich wohl um eine Unterspülung nach einem Wasserrohrbruch.

