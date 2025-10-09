Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schläge und Tritte gegen den Streifenwagen führen zu Betäubungsmitteln - Bundespolizei vollzieht Gewahrsam

Essen (ots)

Am Abend des 8. Oktobers machten Passanten Bundespolizisten in der Nähe des Essener Hauptbahnhofs darauf aufmerksam, dass ein Mann soeben gegen einen geparkten Streifenwagen geschlagen und mit Anlauf gegen das Fahrzeug getreten hatte. Die Beamten stellten den Mann unweit des Parkplatzes. Aufgrund einer Eigengefährdung wurde ein Gewahrsam durchgesetzt.

Gegen 18:15 Uhr hatten die Passanten der Streife gemeldet, dass soeben gegen das Auto geschlagen und getreten wurde. Die Beamten hatten das Fahrzeug aufgrund eines anderen Einsatzes an der Lindenallee abgestellt und verlassen. Aufgrund der sehr genauen Personenbeschreibung konnten die Einsatzkräfte den deutschen Staatsbürger im Nahbereich feststellen. Nach erfolgter Belehrung gab der 28-Jährige an, sich nicht äußern zu wollen, aber soeben Betäubungsmittel konsumiert zu haben und deswegen unter Verfolgungswahn zu leiden. Aufgrund dieser Aussage und seines Verhaltens konnten eine Eigen- und Fremdgefährdung vor Ort nicht ausgeschlossen werden. In der nahegelegenen Wache nahmen die Einsatzkräfte Kontakt mit einem Richter auf, der einer Ingewahrsamnahme zustimmte. Bei der Durchsuchung des Wohnungslosen fanden die Einsatzkräfte weitere Betäubungsmittel. Ein hinzugezogener Polizeiarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit, sodass die Polizisten den gebürtigen Wuppertaler ins Polizeigewahrsam brachten.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

