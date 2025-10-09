Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei Festnahmen durch Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf - Beide Reisen enden in der JVA

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (08.10.2025) wurde ein 29-jähriger Syrer zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Izmir/Türkei bei der Bundespolizei vorstellig. Hier stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) nach dem Mann suchte. Im Juli dieses Jahres hatte diese einen Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen den im März 2024 Verurteilten erlassen. Der im Märkischen Kreis lebende Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 1.040 Euro jedoch nicht vor Ort begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 52 Tagen nicht abwenden. Er wurde daher durch die Bundespolizeibeamten den zuständigen Justizbehörden überstellt.

Am darauffolgenden Abend kontrollierten die Beamten einen 16-jährigen Deutschen, der in Begleitung seiner Mutter beabsichtigte, nach Kayseri/Türkei zu fliegen. Hier stellten sie fest, dass gegen den Jugendlichen seit August dieses Jahres ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Krefeld wegen des Straftatverdachts des schweren Raubes vorlag. Auf Grund vorliegender Fluchtgefahr, wurde die Fahndung veranlasst. Nach Festnahme und Eröffnung des Haftbefehls wurde der Krefelder den Justizbehörden überstellt.

