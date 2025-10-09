Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beendet Schleusung in Aachen

Aachen - Köln (ots)

Die Bundespolizei hat an der BAB 44, auf dem Rastplatz Königsberg, im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen eine Schleusung beendet.

Ein 52-jähriger Deutscher hatte aus Belgien kommend eine 38-jährige Türkin und einen 44-jährigen Türken nach Deutschland eingeschleust gehabt.

Bei der Kontrolle durch die Beamten stellten sie bei der 38-jährigen Türkin eine türkische Identitätskarte fest, die für die Einreise nach Deutschland für den Grenzübertritt nicht ausreichte.

Sie wurde wegen der ausländerrechtlichen Verstöße zur Anzeige gebracht und nach Belgien rückgeführt.

Der 44-jährige Türke konnte bei der Einreise nur eine Gesundheitskarte vorweisen. Bei der ausländerrechtlichen Überprüfung der Person wurde eine abgelaufene Duldung der Stadt Köln festgestellt. Er wurde wegen der unerlaubten Einreise zur Anzeige gebracht und mit einer Aufforderung sich beim Ausländeramt zu melden, wieder freien Fuß gesetzt.

Den 52-jährigen Schleuser erwartet nach der Anzeigenaufnahme wegen der Einschleusung zweier Personen Sanktionen durch die Justiz.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell