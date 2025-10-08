PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle bei Grenzkontrollen auf der A3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Dienstag, 07. Oktober 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend eingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 3 am Rastplatz Knauheide Reisende aus den Niederlanden. Hierbei wurde um 16:30 Uhr ein 29-jähriger Rumäne fahndungsmäßig überprüft. Der Mann wurde mit einem Vollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Sachbeschädigung gesucht. Hiernach wurde er im Jahr 2022 vom Amtsgericht Gotha zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu jeweils 20 Euro verurteilt. Da der Gesuchte die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er von der Bundespolizei festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt nach Kleve gebracht. Um 18.40 Uhr wurden in einem Reisebus die Personalien eines Fahrgastes in den polizeilichen Fahndungssystemen überprüft. Demnach suchte die Staatsanwaltschaft Bremen den 30-jährigen Polen aufgrund eines Strafbefehls des Amtsgerichts Bremen wegen fahrlässigem Gebrauch eines unversicherten Kraftfahrzeuges. Da auch er die Geldstrafe von 20 Tagesätzen zu jeweils 15 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er von der Bundespolizei verhaftet und ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt Kleve gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

